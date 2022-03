IN-EDIT 2022: de tips van Lust For Life

Het muziekdocumentairefestival IN-EDIT wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Van 1 t/m 10 april kun je in De Melkweg en Filmtheater Cinecenter een groot aantal ‘films from the backstage’ bekijken, waarbij allerlei verschillende genres aan bod komen. Lust For Life tipt alvast de tofste titels waarin pop/rockartiesten centraal staan!

a-ha The Movie (openingsfilm IN-EDIT)

De openingsfilm van IN-EDIT 2022 is een indrukwekkende documentaire over het Noorse synthpoptrio a-ha, die je ongetwijfeld kent van hits als Take On Me. Uit de filmrecensie in Lust For Life 107: “Het verhaal van a-ha wordt integer verteld aan de hand van oud en nieuw beeldmateriaal, uitgebreide interviews en – niet onbelangrijk, maar bij veel muziekdocumentaires een ondergeschoven kindje – heel veel muziek van a-ha. Muziek, het enige wat Morten, Magne en Pål samenbindt, krijgt een welverdiende glansrol toebedeeld. Voor de verandering blijven de vaak gehoorde rock & roll-clichés van losbandigheid en middelenmisbruik achterwege in deze onverwacht ontroerende documentaire over een band waar nog te weinig over verteld is.”

Te zien in Melkweg en Cinecenter tijdens de openingsavond van IN-EDIT op 31 maart. Aansluitend is er een 80’s afterparty.

Fanny: The Right To Rock



In deze documentaire staat de baanbrekende band Fanny centraal, de eerste ‘all girl group’ die ooit een album uitbracht bij een groot label. Vijftig jaar na hun debuut krijgen de lange tijd vergeten pioniers eindelijk de verdiende erkenning dankzij Fanny: The Right To Rock. Uit de recensie in LFL119: “David Bowie noemde Fanny een van de beste rockbands van hun tijd en zei in Rolling Stone in 1999: ‘Revivify Fanny, and my work is done’. De documentaire volgt de vrouwen wanneer ze daadwerkelijk een reünie-album opnemen en brengt de geschiedenis van Fanny met fantastische foto’s en opnames in beeld aangevuld met interviews van oude én jonge fans die de band eindelijk ontdekt hebben.”

Studio 666

Hoewel IN-EDIT doorgaans om muziekdocumentaires draait, gaat het in het geval van Studio 666 om een heuse speelfilm. Natuurlijk is er wel een link met muziek, want rockband Foo Fighters is te zien in deze komische horrorfilm, die werd opgenomen in hetzelfde huis waar het nieuwste album Medicine At Midnight tot stand kwam. In Studio 666 komen de mannen in aanraking met bovennatuurlijke krachten die zowel de opnames van hun nieuwe plaat als de groep zelf in gevaar brengen. Uiteraard werd de film door Grohl en co. ook voorzien van een griezelig goede soundtrack.

The Sparks Brothers

‘Your favorite band’s favorite band’, aldus de filmposter van The Sparks Brothers. En inderdaad, met songs als glamrockklassieker This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us en de discohit The Number One Song In Heaven bleken de broers Ron en Russell Mael van grote invloed op uiteenlopende artiesten. Van Joy Division en Depeche Mode tot Morrissey en Björk, allemaal zijn ze op een bepaalde manier schatplichtig aan Sparks. Een aantal van hen komt aan het woord in deze bejubelde documentaire, net als befaamde tijdgenoten die met de Maels samenwerkten (o.a. Todd Rundgren en Giorgio Moroder). Geregisseerd door Edgar Wright, bekend van o.a. Shaun Of The Dead en Baby Driver.

I Get Knocked Down – The Untold Story Of Chumbawamba

Iedereen die de jaren negentig bewust meemaakte, kent vast nog de hit Tubthumping. In de jaren daarna bleef de band Chumbawamba echter vooral ‘in the picture’ dankzij verschillende controverses. De documentaire I Get Knocked Down, mede geregisseerd door frontman Dunstan Bruce, vertelt het verhaal van zijn groep. Uit de recensie in LFL119: “Sinds hij de middelbare leeftijd heeft bereikt, zoekt Bruce met zijn nieuwe band en als regisseur een nieuwe uitlaatklep voor de oude woede die van binnen altijd is blijven smeulen. I Get Knocked Down is een onthullende, bij vlagen absurdistische documentaire over een groep muzikanten waarbij niets is wat het lijkt.”

Freakscene: The Story Of Dinosaur Jr.

De Amerikaanse alternatieve rockband Dinosaur Jr. was van grote invloed op diverse grote namen die in de jaren negentig doorbraken: van Nirvana en The Smashing Pumpkins tot Blur en Radiohead. De documentaire Freakscene toont hoe het trio met name in de beginjaren vergelijkbaar was met een disfunctionele familie. Uit de recensie in LFL119: “Zoals Henry Rollins (Black Flag) in de docu zegt: ‘Die drie zijn geen vrienden voor het leven, maar on stage hebben ze hun eigen ding. Daar hebben ze respect voor gevonden.’ Maar juist het inkijkje in de roerige eerste periode maakt Freakscene de moeite waard. Uit de mond van o.a. Frank Black (Pixies), Kim Gordon (Sonic Youth) en Kevin Shields (My Bloody Valentine) wordt de sfeer in de band opgetekend, maar ook de betekenis voor de alternatieve rock van toen.”

Met online Q&A gemodereerd door musicoloog en Lust For Life-redacteur Inge van Nimwegen

Bunch Of Kunst – A Film About Sleaford Mods

Op 6 april spelen ze in de Melkweg, Amsterdam: het postpunkduo Sleaford Mods. Daarom draait de documentaire Bunch Of Kunst uit 2017 drie dagen later in dezelfde popzaal. Hierin volg je de carrière van Jason Williamson en Andrew Fearn, van hun eerste opnames in Nottingham tot de grote successen van de laatste jaren. Het nieuwste album Spare Ribs (2021) bleek zelfs hun meest succesvolle tot nu toe en ook Lust For Life was enthousiast: “Sleaford Mods klinkt dynamischer en melodieuzer dan ooit tevoren”, aldus recensent Peter Bruyn. En dat zegt wat, aangezien niemand minder dan Iggy Pop het duo eerder al omschreef als ‘the world’s greatest rock & roll band’!

I’m Wanita

Aangrijpend portret van de zelfverklaarde ‘Queen of Australian honky tonk’. Uit de filmrecensie in LFL119: “I’m Wanita vertelt het verhaal van een getroebleerde Australische countryzangeres die niets liever wil dan in de voetsporen treden van haar grote idool Loretta Lynn en afreist naar Nashville om als eindveertiger alsnog een doorbraak te forceren. Zo’n kwart eeuw geleden werd ze door sommige media al omschreven als ‘de Patsy Cline van nu’, maar in de jaren erna bleef ze maar wat rommelen in de marge (en zelfs in de prostitutie). Na het zien van deze documentaire vergeet je de naam Wanita echter nooit meer, dankzij haar innemende stem en dito persoonlijkheid.”

I’m Wanita is op 10 april de slotfilm van IN-EDIT

Naast de bovenstaande titels worden nog veel meer muziekdocumentaires vertoond tijdens IN-EDIT. Bekijk het complete programma en meer info over tijden en tickets hier.