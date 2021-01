Eddie Van Halens 5 mooiste bijdragen aan andermans platen

2020 was een jaar waarin we verschillende gitaarhelden verloren (o.a. Peter Green, Leslie West), maar de dood van Eddie Van Halen maakte wereldwijd misschien wel het meeste los. Talloze bekende muzikanten uitten hun verdriet en spraken lovende woorden over de man die door velen herinnerd wordt als de meest invloedrijke rockgitarist sinds Hendrix. Fans hebben in de maanden sinds zijn overlijden ongetwijfeld alle Van Halen-albums weer stukgedraaid, maar ook buiten die band schitterde Eddie af en toe op platen van andere, nogal uiteenlopende artiesten. Hieronder de vijf mooiste voorbeelden daarvan.

5. Nicolette Larson – Can’t Get Away From You

In zijn carrière buiten Van Halen werkte Eddie samen met enkele verrassende namen, onder wie synthpopmuzikant Thomas Dolby en rapper LL Cool J. Minstens zo onwaarschijnlijk lijkt zijn bijdrage aan dit nummer van countryrockzangeres Nicolette Larson, die een grote Amerikaanse hit scoorde met haar cover van Neil Youngs Lotta Love. Op hetzelfde album (Nicolette, 1978) stond ook Can’t Get Away From You, met een solo die wel heel erg klonk als het werk van een gitarist die eerder dat jaar doorbrak met zijn bandje Van Halen. En inderdaad, hoewel hij niet vermeld werd op de albumhoes, speelde Eddie mee op dit alleraardigste lied – wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat Van Halens producer Ted Templeman ook met Larson werkte. Als bedankje leende de zangeres twee jaar later haar prachtige stem voor het nummer Could This Be Magic?, op het derde Van Halen-album Women And Children First.

4. Brian May & Friends – Blues Breaker

Op het nogal lauw ontvangen Queen-album Hot Space (1982) maakte de rockmuziek grotendeels plaats voor meer disco- en funkinvloeden dan voorheen. Gitarist Brian May kon zich echter ouderwets uitleven op zijn eerste project buiten de band, het mini-album Star Fleet Project onder de naam Brian May & Friends. En je raadt het al, een van die vrienden was Eddie Van Halen. De officieel alleen op vinyl verkrijgbare plaat bevat drie lange nummers, waaronder een ode aan Eric Clapton in de vorm van de instrumentale jam Blues Breaker. May en Van Halen staan niet direct bekend als typische bluesgitaristen, dus dit is een zeldzaam bewijs dat beide heren ook in dat genre hun mannetje stonden!

3. Edward & Alex Van Halen – Respect The Wind

Meer instrumentaal gitaargeweld. Op de soundtrack van de rampenfilm Twister (een kassucces voor de Nederlandse regisseur Jan de Bont) zijn verschillende grote artiesten te horen, onder wie Mark Knopfler, Red Hot Chili Peppers en het Fleetwood Mac-duo Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Een grote rol was ook weggelegd voor Van Halen, met naast het gloednieuwe nummer Humans Being ook het fraaie stuk Respect The Wind van de broers Alex en Eddie. Aangezien er niet heel veel instrumentale Van Halen-tracks bestaan, biedt deze opname een mooie kans om Eddie bijna zes minuten lang los te horen gaan op gitaar!

2. Roger Waters – Lost Boys Calling

Eddie Van Halens uit duizenden herkenbare gitaarsound is te horen in verschillende films. De beste daarvan is misschien wel The Legend Of 1900 van de Italiaanse regisseur Giuseppe Tornatore, waarvoor de legendarische Ennio Morricone de score aanleverde. Op basis van die filmmuziek schreef Roger Waters de prachtige ballad Lost Boys Calling, waarmee de soundtrack afsluit. Nu heeft de voormalige Pink Floyd-zanger/bassist natuurlijk wel vaker met topgitaristen samengewerkt (David Gilmour, Eric Clapton, Jeff Beck), maar het is toch jammer dat hij niet vaker de handen ineensloeg met Eddie Van Halen, die hier op prachtige wijze zijn gitaar laat zingen.

1. Michael Jackson – Beat It

De enige logische nummer 1 in deze lijst is natuurlijk weggelegd voor de megahit Beat It, waarin Eddie Van Halen wederom zijn welbekende en invloedrijke ‘fingertapping’-techniek toepaste. Opmerkelijk genoeg vroeg Van Halen geen financiële vergoeding voor zijn bijdrage, maar zag hij zijn solo als een vriendendienst. In de beroemde videoclip is de gitarist overigens niet te zien (zijn label liet dat niet toe), maar op YouTube zijn beelden – van lage kwaliteit – te vinden waarin Jackson en Van Halen de hit samen live uitvoeren.

Persfoto Van Halen: Interscope Records/LFL019