Recensie Mammoth WVH – Mammoth WVH

Wolfgang Van Halen heeft een fijne neus voor catchy poprock

In tegenstelling tot veel ander kroost van beroemde verwekkers (dag, Julian L.) doet Wolfgang Van Halen niet de minste moeite om als pa Eddie te klinken. We noteren wat citerende plaagstootjes op de gitaarhals in de opener Mr. Ed, wat gezien die titel ook wel zo toepasselijk is, maar geen van de overige dertien tracks zou in puur stilistische zin níét uit de toon gevallen zijn op een album van het oude familiebedrijf.

Wolfgangs toonvorming en aanslag kunnen doorgaans niet afwijkender zijn dan die van z’n vader en als componist lijkt de zoon veel meer beïnvloed te zijn door de alternatieve rock en grunge-lite van de vroege jaren negentig – de periode waarin hij opgroeide. Tegelijkertijd beschikt hij over een fijne neus voor catchy poprock (Think It Over, naar Wolfgangs eigen zeggen het favoriete nummer van wijlen VH senior). Mammoth WVH is een onemanband en het grootste compliment dat je deze studiolaborant kunt maken is dat je je daar als luisteraar nooit van bewust bent.

Genoten van deze recensie van Mammoth WVH? Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life.