In memoriam: Eddie Van Halen (1955-2020)

Van Halen-gitarist Eddie Van Halen is overleden. Zijn zoon Wolfgang maakte het verdrietige nieuws bekend op social media: “Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven, maar mijn vader Edward Lodewijk Van Halen verloor vanochtend een lang en zwaar gevecht tegen kanker.” Bewonderaars Slash en Joe Satriani vertelden vorig jaar in Lust For Life over de invloed van de Nederlands-Amerikaanse gitaarvirtuoos.

Edward Van Halen was een van de meest invloedrijke rockgitaristen ooit, mede dankzij zijn duizelingwekkende ‘finger tapping’-techniek. Daarmee beïnvloedde hij vanaf het debuut van zijn band Van Halen uit 1978 een hele nieuwe generatie muzikanten. In het voorwoord bij het boek Van Halen 101 van Abel Sanchez schrijft de bevriende Queen-gitarist Brian May: “In mijn ogen verbreedde Eddie Van Halen het spectrum van elektrisch gitaarspel zoals Jimi Hendrix dat bijna een generatie eerder deed. Niemand dacht dat zoiets mogelijk was, totdat het eerste Van Halen-album geboren was.”

Vele hardrock- en metalgitaristen namen de ‘finger tapping’-techniek over, onder wie Joe Satriani. “Ik herinner me nog heel goed dat ik Van Halen voor het eerst op de radio hoorde”, vertelde de Amerikaan in Lust For Life 097. “Op dat moment had ik toevallig mijn gitaar in handen, want ik speelde vaak mee met de muziek die op de radio voorbijkwam. Opeens klonk het nummer Eruption. Ik stopte met spelen en dacht: dit is de mooiste dag van mijn leven! Eindelijk speelt iemand gitaar zoals het hoort en het is ook nog eens op de radio.” Ook beweerde Satriani: “Wat Eddie Van Halen op die eerste plaat deed, was grensverleggend. Hij is een genie en de beste gitarist van mijn generatie.”

Guns N’ Roses-gitarist Slash uitte in dezelfde editie eveneens zijn immense waardering voor Van Halen: “Kort voordat ik zelf gitaar ging spelen, kwam het eerste Van Halen-album uit. Dat was wel even slikken. Ik was een heel traditionele rockfan, met al mijn helden uit de jaren zestig en zeventig. Zo jong als ik was, wist ik dat er met de komst van Eddie Van Halen een nieuw tijdperk was aangebroken. Het oude boek met spelregels kon het raam uit. Zijn stijl was heel uniek. Ik heb alleen nooit de behoefte gevoeld om hem te imiteren. Het was zijn ding. Althans, heel even, want niet veel later doken in Los Angeles overal gitaristen op die hem krampachtig gingen nadoen. Alleen focusten die zich op de halsbrekende snelheid, maar ze misten het gevoel en de melodie die Eddie in zijn vingers had.”

Edward Van Halen leed al jaren aan keelkanker. Wolfgang Van Halen, die zelf ook enige tijd deel uitmaakte van de band van zijn vader, schrijft op Twitter: “Hij was de beste vader die ik me maar kon wensen. Elk moment dat ik met hem deelde op het podium en daarbuiten was een geschenk. Mijn hart is gebroken en ik denk niet dat ik ooit volledig over dit verlies heen kan komen.”

Edward Van Halen werd 65 jaar.

Foto: Van Halen Productions Inc./Warner