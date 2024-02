Blackberry Smoke – Be Right Here (recensie)

Wederom een meer dan degelijke plaat van de beste moderne Southern rockband

Leef in het nu en maak er het beste van. Zo luidt ongeveer de simpele maar welkome boodschap van het achtste Blackberry Smoke-album, kracht bijgezet door regels als ‘We ain’t gonna live forever/Only one time around, it’s true/Reach up and grab yourself a fistful of everything/Don’t mind if I do’. Rekende de band uit Atlanta op voorganger You Hear Georgia (2021) nog af met vooroordelen jegens inwoners van de thuisstaat uit de titel, op Be Right Here toont frontman Charlie Starr zich van zijn meest zorgeloze kant.

De als altijd pretentieloze rocksongs roepen bij vlagen herinneringen op aan het doorgaans al even optimistisch stemmende werk van Tom Petty en Be So Lucky zou zelfs niet misstaan hebben op een van diens latere platen – wat genoeg zegt over de ontwikkeling die Starr als songwriter doormaakte sinds doorbraakalbum The Whippoorwill (2012). De live-in-de-studio-aanpak komt de tien composities beslist ten goede, terwijl het prikkelende slide-werk en goedgeplaatste gospel-invloeden in respectievelijk Like It Was Yesterday en Little Bit Crazy de eenvormigheid op gepaste afstand houden. En dan sluit de band ook nog af met een onkarakteristiek maar majestueus liefdeslied in de geest van de Allmans (Barefoot Angel). Wederom een meer dan degelijke plaat van de beste moderne Southern rockband – als dat geen contradictio in terminis is.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Blackberry Smoke? In Lust For Life 111 vind je een interview met de band.