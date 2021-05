Recensie Blackberry Smoke – You Hear Georgia

Blackberry Smoke houdt Southern rock als geen andere 21ste eeuwse band in leven

De ultieme Southern rockband Lynyrd Skynyrd rekende zich op het laatste album uit 2012 al tot ‘the last of a dyin’ breed’. Gelukkig stond er een nieuwe generatie paraat om de fakkel over te nemen, want in datzelfde jaar brak Blackberry Smoke door naar een groot publiek dankzij The Whippoorwill.

Inmiddels vier platen verder verzetten de mannen uit Atlanta zich tegen de hardnekkige (of redneckige, zo u wilt) vooroordelen over ‘the South’: ‘You hear Georgia when I open my mouth/Don’t make no difference what I’m talkin’ about’. Er zijn heus ook goedhartige inwoners van Georgia, aldus zanger Charlie Starr, om aan het einde van het album nog wel te benadrukken: ‘I ain’t losing sleep over your opinion’. Los van dergelijke persoonlijke statements imponeert Blackberry Smoke met de meest consistente verzameling nummers tot nu toe, met catchy songwriting in de geest van Tom Petty (Ain’t The Same), opwindende riffs (Morningside), Little Feat-achtige vibes (Hey Delilah) en een puike gastbijdrage van Gov’t Mule-baas Warren Haynes (All Rise Again). En met het bijna als een eerbetoon aan John Prine klinkende Old Enough To Know bewijzen Starr en co. zich ook nog eens bekwaam in het schrijven van akoestische countrysongs.

Of ze de vooroordelen over hun thuisstaat nu kunnen wegnemen of niet, You Hear Georgia overtuigt je er in ieder geval van dat Blackberry Smoke het Southern rockgenre als geen andere 21ste eeuwse band in leven houdt.

