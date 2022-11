Boudewijn de Groot – Windveren (recensie)

Ook na bijna zestig jaar in het vak staat Boudewijn de Groot nog altijd op eenzame hoogte

Er zijn er maar weinigen zoals Boudewijn de Groot. Windveren, zijn veertiende studioalbum onder eigen naam, laat horen hoe hij ook na bijna zestig jaar in het vak nog altijd op eenzame hoogte staat als componist, muzikant en tekstschrijver. Zijn nog altijd krachtige stem klinkt op Windveren in muzikaal uiteenlopende songs.

Opener Aarde schetst de toekomst van de mensheid als we niet snel anders omgaan met de natuur, terwijl De Groot zich in Enge Mannen beklaagt over machtsmisbruik overal ter wereld. Mét een snufje geniepige humor in de tekst: ‘Enge vrouwen zijn enge mannen in een rok’. Windveren bevat, waarschijnlijk voor de laatste maal, een tekst van de hand van Lennaert Nijgh. Het opzwepende Als Je Huilen Wilt nam De Groot op met de Rotterdamse beatband The Kik, en op het ondoorgrondelijke Sheherazade is kleindochter Aysha de Groot (als muzikant actief onder de naam Meis) te horen.

De fysieke release van Windveren verschijnt met een boek met interviews door muziekjournalist en LFL-collega Robert Haagsma, waarin De Groot de achtergronden achter de nummers schetst. Ook vertellen o.a. George Kooymans en Dave von Raven (The Kik) over hun bijdragen aan de plaat en benoemen radio-iconen Frits Spits en Bert Kranenbarg het belang van Boudewijn de Groot voor de Nederlandse popmuziek – ook anno 2022.

