Brian Fallon – Local Honey

Als aanvoerder van The Gaslight Anthem heeft frontman Brian Fallon zijn liefde voor Bruce Springsteen al nooit onder stoelen of banken gestoken, maar op zijn soloalbums komt het gedeelde DNA met het werk van The Boss nog sterker tot uiting. Local Honey is zijn derde en beste tot nu toe. Het knappe van Fallons liedjes is ook hier dat ze weliswaar nadrukkelijk de invloed van New Jersey’s trots verraden maar toch nimmer als hinderlijk epigonisme weg te wuiven zijn. Cadans, vocale frasering en thematiek mogen vaak getuigen van een onmiskenbare Springsteen-tic, de man heeft zelf meer dan genoeg talent in huis om als begenadigd songsmid aangemerkt te kunnen worden. Op Local Honey wordt de exuberante boardwalk-rock van albums als The ‘59 Sound verruild voor ingetogen observaties over ouder worden en de dingen die voorbijgaan (met dank aan Louis Couperus), waarbij het stilistische palet in subtiele mutaties van folk en country voorziet.