Brian Fallon & The Howling Weather in TivoliVredenburg (live-recensie)

Brian Fallon, bekend van rockband The Gaslight Anthem, kenmerkt zich door zijn iconische rauwe stemgeluid en songs die vergelijkingen oproepen met Bruce Springsteen. De zanger/gitarist en zijn begeleidingsband The Howling Weather maakten er in TivoliVredenburg een gedenkwaardige avond van, vol humoristische en persoonlijke verhalen.

Het concert begint met een rockend voorprogramma van Jesse Malin en Chris Farren. De countrysound van Malin brengt het publiek rustig in de stemming voor de rest van de avond. De ietwat hyperactieve Farren laat de aanwezigen lachen door liedjes te spelen met een humoristische ondertoon en ondersteund door grappige animatiefilmpjes. Hij rent en springt als een stuiterbal over het podium terwijl hij zijn zelfgeschreven uptempo nummers speelt. Farren begeleidt zichzelf op gitaar, waarbij hij gebruik maakt van een loop. Hij eindigt ook weer op een komische noot met de woorden: “Another perfect set from Chris Farren, thank you!”.

Brian Fallon en zijn begeleidingsband The Howling Weather (bestaande uit een drummer, bassist en toetsenist) komen op en na een licht moeizame start, vanwege de versterker die niet aanstaat, vullen de eerste gitaarklanken de Rondazaal in TivoliVredenburg. Ook het rauwe geluid van Fallons stem klinkt uit de speakers en dat veroorzaakt een kippenvelmoment.

Fallon, die we vooral kennen als de zanger en gitarist van rockgroep The Gaslight Anthem, bracht in 2016 zijn eerste soloalbum Painkillers uit. De muziek van de band is pure rock, Fallon als soloartiest maakt meer akoestische Americana. The Gaslight Anthem, bekend van songs als The ’59 Sound en 45, heeft een zeven jaar durende pauze gehad, maar maakt in augustus dit jaar een comeback met een wereldtournee.

De onschuld van Don Henley

Fallon staat erom bekend dat hij heel veel praat tussen zijn liedjes door en dit optreden met The Howling Weather is geen uitzondering. Met de nodige zelfspot zegt hij daarover: “I talk more than your high school girlfriends”, tot hilariteit van het publiek. Een van de verhalen die Fallon vertelt op het podium is een humoristische anekdote over Don Henley. De Eagles-zanger wilde niet dat er wiet gerookt werd tijdens een opname in de studio. “The innocence of Don Henley, it is great.” Het mag duidelijk zijn dat hij niet zo gelooft in de onschuld van Henley, gezien diens drugsverleden. Er wordt ook een stukje jazz gespeeld door de band, terwijl de drummer daar helemaal geen zin in heeft. Het publiek ligt in een deuk, Fallon zelf ook. Het nummer Sleepwalkers sluit er in ieder geval mooi op aan vanwege de jazzy ondertoon.

Bij het titelnummer van Fallons eerste soloalbum Painkillers zingt het publiek bijna alles mee. De gemoedelijkheid en verbondenheid die zijn muziek creëert, is voelbaar. Zo ook bij My Name Is The Night (Color Me Black), waarbij er in het publiek gesprongen en gedanst wordt, en Rosemary, waarin Fallon zijn gitaar schitterend laat janken.

Terugkomen is onzin

Tijdens het optreden lijkt Fallon relaxed en geconcentreerd: elke noot is raszuiver met een rauwe sound. De muzikant kondigt aan dat hij na de twee laatste liedjes niet meer terugkomt op het podium, dat vindt hij ‘pure onzin’. Morgen treedt hij op in Engeland, terwijl de show in TivoliVredenburg de concertbezoekers waarschijnlijk nog wel even bijblijft. Fallon: “Good luck with your headache tomorrow when you are going to work.”

Brian Fallon & The Howling Weather in TivoliVredenburg

Gezien op woensdag 18 mei 2022

Foto’s: Dorien Hein (Tot Kijk Fotografie)