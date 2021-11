Bruce Springsteen & The E Street Band – The Legendary 1979 No Nukes Concerts

Springsteen en zijn band in absolute topvorm

Ik moet bekennen wel eens moe te worden van de Springsteen-fans en het gedweep met hun held. “Zijn optredens zijn religieuze ervaringen.” Dat werk. Maar toch, tijdens het ondergaan van het optreden dat Bruce Springsteen in 1979 in Madison Square Garden in New York gaf, voel ik me als vanzelf een gelovige worden. Wat een band! Wat een setlist! En vooral: wat een tomeloze inzet van The Boss zelf!

Het was destijds niet helemaal duidelijk hoe sterk Springsteen zich betrokken voelde bij het kernenergievraagstuk: hij maakte er tijdens No Nukes vooral zijn eigen feestje van. Het contrast tussen zijn strak, bevlogen maar ook stoïcijns spelende E Street Band en de zanger die over het podium danst, springt en kronkelt, levert een geweldig schouwspel op. Prove It All Night, Badlands, het splinternieuwe en nog niet uitgebrachte The River, Thunder Road en Born To Run razen in een adembenemend tempo voorbij.

Het beeld is grofkorrelig. Wellicht is dat de reden waarom de opnames zo lang op de plank bleven liggen. Wat er op het in rood gedoopte podium gebeurt, is echter perfect vastgelegd: een band in absolute topvorm en een publiek dat alles in devote bewondering ondergaat. Dit waren de optredens waar de zanger en zijn band hun immense livereputatie mee vestigden. Met het eindelijk uitkomen van deze concertregistratie op cd, dvd, blu-ray en vinyl zullen, om even in stijl te blijven, heel wat gebeden in vervulling zijn gegaan.

