Bruce Springsteen – Tracks II: The Lost Albums (recensie)

De tweede Tracks-box van Bruce Springsteen is net zo essentieel als de eerste

Op 1 april is er plotseling het grote nieuws over een box met liefst zeven nooit eerder verschenen albums van Bruce Springsteen. Het blijkt geen grap te zijn: Tracks II: The Lost Albums is de opvolger van het alom geprezen Tracks uit 1998, bevat opnames uit de periode 1983 tot 2018 en van de 83 nummers zien 74 officieel voor het eerst het licht. De eerder verschenen songs zijn bovendien redelijk obscuur. I’ll Stand By You en Stand On It zijn bijvoorbeeld respectievelijk afkomstig van een soundtrack (van de film Blinded By The Light uit 2019) en de B-kant van de single Glory Days uit 1985.

De tijd die hem in de coronaperiode in de schoot viel, benutte de zanger om een diepe duik in zijn archief te nemen. Het vroegste album uit de box behelst de L.A. Garage Sessions ‘83. Veel circuleerde al in het grijze circuit, maar het is prettig om songs als The Klansman en Unsatisfied Heart in een aanvaardbare geluidskwaliteit te horen. De vroege versie van My Hometown, gezongen door een schorre Springsteen, is zelfs aangrijpend mooi. De Streets Of Philadelphia Sessions dateren van begin jaren negentig, toen Springsteen het door elektronica gedragen themanummer van de (bijna) gelijknamige film met Tom Hanks leverde.

Akoestische country en onstuimige rock & roll

Sommige songs, zoals Blind Spot, lijken nog wat in de grondverf te staan. Toch valt vooral op hoe goed de robuuste stem van de zanger combineert met ijle keyboardklanken, zoals in Something In The Well. De rest van de box bevat vooral heel aards werk; van akoestische countryliedjes, songs met een Mexicaanse invloed tot onstuimige rock & roll. Het zijn uitersten die onder meer vertegenwoordigd worden door de akoestische ballad You’re Gonna Miss Me When I’m Gone en de vurige rocker Repo Man – een resultaat van de Somewhere North Of Nashville-sessies. In de pompende pianosolo waart de wilde geest van Jerry Lee Lewis rond. Of neem de rauwe gospel – inclusief jubelend koor – van All God’s Children, onderdeel van de soundtrack voor de nooit gemaakte film Faithless. Eigenlijk bevat de box simpelweg te veel interessant spul om allemaal aan te stippen.

Tracks II is dan ook een prachtige collectie thematisch geordende songs, net zo essentieel als het eerste deel. En het archief is nog niet leeg. Laten we hopen dat er geen tweede pandemie nodig is voor de officiële uitgave van de E Street Band-versie van Nebraska, om maar iets te noemen.

