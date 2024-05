Nieuwe documentaire over Bruce Springsteen verschijnt in oktober (nieuws)

De liveshows van Bruce Springsteen en zijn E Street Band staan centraal in een nieuwe documentaire die in oktober op Disney+ verschijnt. Volgens de streamingdienst is Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band ‘het meest diepgaande kijkje achter de schermen bij de creatie van hun legendarische optredens’.

Ging onlangs een documentaireserie over Bon Jovi (Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story) in première op Disney+ en is vanaf 24 mei een docu over The Beach Boys te zien, later dit jaar is The Boss dus aan de beurt. In Road Diary worden Springsteen en zijn inmiddels al bijna even iconische E Street Band gevolgd tijdens de voorbereidingen voor de huidige wereldtournee. Regisseur Thom Zimny filmt de muzikanten tijdens repetities en laat Springsteen uitgebreid aan het woord. Naast opnames van recente shows komen ook archiefbeelden voorbij, onder meer van een vroege repetitie in Red Banks, New Jersey.

Zimny werkte al vaker samen met Springsteen. Zo was hij al verantwoordelijk voor documentaires over de legendarische albums Born To Run (Wings For Wheels) en Darkness On The Edge Of Town (The Promise: The Making Of Darkness On The Edge Of Town), en de veelgeprezen concertregistratie Springsteen On Broadway. Zimny is tevens co-regisseur van de eerdergenoemde Disney+-documentaire over The Beach Boys.

Bruce Springsteen naar Nijmegen

Springsteen en The E Street Band traden vorig jaar op in Amsterdam en Landgraaf, en volgende maand keren ze alweer terug naar Nederland. De komende shows vinden op 27 en 29 juni plaats in het Goffertpark in Nijmegen.

Eind 2022 maakte het team van Lust For Life een special over The Boss: Ode aan Springsteen, een luxueus uitgevoerd magazine met interviews, achtergrondverhalen, besprekingen van alle albums, unieke foto’s, de Springsteen Top 40 volgens fans en nog veel meer. In onze webshop LFLshop.nl kun je deze uitgave nog bestellen.

Foto Bruce Springsteen & The E Street Band in Landgraaf: Tiffany Peters