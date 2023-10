Bruce Springsteen op 27 juni naar Goffertpark (nieuws)

Goed nieuws voor wie de veelgeprezen shows van Bruce Springsteen en zijn E Street Band in Amsterdam en Landgraaf dit jaar graag had willen bijwonen, maar naast een kaartje greep. Op 27 juni komen The Boss en zijn trouwe begeleiders weer naar Nederland, ditmaal voor een concert in het Goffertpark, Nijmegen. Op 2 juli spelen ze ook in het Belgische Werchter.

De tour van Springsteen werd dit jaar door Billboard bestempeld als ‘de grootste show op aarde’. Ook Lust For Life besprak de optredens positief en noemde het eerste concert in de Johan Cruijff ArenA ‘zijn beste op Nederlandse bodem sinds Pinkpop 2012’. Uit onze recensie: “Geen verzoekjes, geen piepjonge fans die mochten meezingen met Waitin’ On A Sunny Day en – helaas voor alle Courteney Cox-wannabe’s – geen dame die uit het publiek werd gehesen om mee te dansen op Dancing In The Dark. Dergelijke vertrouwde taferelen bleven achterwege tijdens de eerste Nederlandse show van Bruce Springsteen & The Street Band sinds 2016. Maar in zeker één opzicht was het optreden in de Johan Cruijff ArenA hetzelfde als alle voorgaande bezoekjes van The Boss: ‘Nobody wants to go fucking home!’”

Ode aan Springsteen

De 2024 World Tour gaat van start op 5 mei in Cardiff, Wales. Verder staan ook shows in Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland op het programma. Springsteen bracht eind 2022 zijn nieuwste album Only The Strong Survive uit, dat volledig bestond uit soulcovers. Naar aanleiding van die release en de tour met The E Street Band maakte het team van Lust For Life een uitgebreide special over The Boss: Ode aan Springsteen. Daarin vind je interviews, achtergrondverhalen, besprekingen van al zijn albums, unieke foto’s, de Springsteen Top 40 volgens fans en nog veel meer. Hier kun je deze special nog bestellen.

De kaartverkoop voor de komende show in het Goffertpark, waar Springsteen en zijn band in juni 2014 ook al speelden, start aanstaande vrijdag 3 november om 09.00.

Foto Bruce Springsteen & The E Street Band in Landgraaf (11 juni 2023): Tiffany Peters