Recensie Crowded House – Dreamers Are Waiting

Crowded House’s combinatie van rake observaties en milde muziek blijft aantrekkelijk

Na te zijn thuisgekomen van een tournee met Fleetwood Mac als co-vervanger van Lindsey Buckingham vond Neil Finn dat de tijd rijp was om Crowded House weer nieuw leven in te blazen. Elf jaar na Intriguer komt de groep in een geheel gereviseerde samenstelling tot ons. Hun oude (en ook huidige) producer Mitchell Froom mag zich nu als toetsenman ook officieel bandlid noemen, terwijl de oude kern van roerganger-componist Finn en bassist Nick Seymour wordt aangevuld met Neils zonen Elroy en Liam.

Een al even nieuw geluid heeft het evenwel niet opgeleverd, maar dat kan niemand ook verwacht hebben. Die incidentele uitschieters in volume uit de begindagen zitten er duidelijk niet meer in. De combinatie van rake observaties en milde muziek blijft niettemin een aantrekkelijke en zelfs vrij unieke. Dreamers Are Waiting zal ons Woodface zeker niet doen vergeten, maar slaat er in vergelijking ook zeker geen slecht figuur mee.

