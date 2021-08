Playlist-special: Marillion over Crowded House

Onder anderen Melissa Etheridge, Alice Cooper, Tom Odell en leden van KISS, Def Leppard en Toto stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Ook gitarist Steve Rothery van progrockband Marillion wilde wel meewerken aan de special en koos voor een top 10 van Crowded House-songs, maar helaas was het niet meer op tijd voor LFL112. Desondanks willen we jullie deze lijst natuurlijk niet onthouden. Beluister Rothery’s playlist hieronder!

Meer playlists van beroemde muzikanten vind je in editie 112 van muziekblad Lust For Life, die nu in de winkel ligt

1. Better Be Home Soon (Temple Of Low Men, 1988)

2. Fall At Your Feet (Woodface, 1991)

3. Four Seasons In One Day (Woodface, 1991)

4. How Will You Go (Woodface, 1991)

5. I Feel Possessed (Temple Of Low Men, 1988)

6. Into Temptation (Temple Of Low Men, 1988)

7. It’s Only Natural (Woodface, 1991)

8. Private Universe (Together Alone, 1993)

9. She Goes On (Woodface, 1991)

10. When You Come (Temple Of Low Men, 1988)

Foto: Anne Marie Forker