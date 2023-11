Dire Straits – Live 1978-1992 (recensie)

Live 1978-1992 laat horen dat Dire Straits live vaak net iets extra’s wist te geven

Een Dire Straits-reünie lijkt een utopie te zijn en zanger/gitarist Mark Knopfer zelf schuifelt richting een welverdiend pensioen. Gelukkig hebben we de muziek nog. De 8cd- of 12lp-box Live 1978-1992 bevat alles wat de Britse band aan concertregistraties uitbracht, aangevuld met heel veel extra’s. Het hart van de lijvige set wordt gevormd door de twee reguliere live-albums Alchemy uit 1984 en On The Night, dat negen jaar later uitkwam.

Hoe goed vooral die eerste dubbelaar ook was, het heeft veel Dire Straits-fans altijd dwarsgezeten dat er songs op de snijtafel gesneuveld waren. Het heeft even geduurd, maar dat wordt nu rechtgezet. Alchemy is zelfs uitgebreid tot een 3lp-set, dat nu ook songs bevat als Twisting By The Pool en de volledige uitvoering van Telegraph Road. Het zal ruimtegebrek geweest zijn, maar het is mij ook een raadsel waarom een energieke rocksong als Industrial Disease het destijds niet haalde.

Dire Straits en Phil Lynott

On The Night heeft eenzelfde revisie ondergaan, waarbij o.a. geput is uit opnames die destijds in Rotterdam zijn gemaakt. De set wordt gecompleteerd met BBC-opnames en een registratie uit 1979 in het Rainbow Theatre in Londen die, voor zover ik kon nagaan, nooit eerder het licht zag. Phil Lynott van Thin Lizzy was die avond een van de gasten.

Live 1978–1992 is een mooie set; het perfecte gezelschap voor de Studio Albums-box uit 2020. De opnames laten bovendien horen dat Dire Straits live vaak net iets extra’s wist te geven aan de soms wat onderkoelde studioversies van de songs. Valt er nog iets te zeuren? Natuurlijk. Ik koester al jaren de uitsluitend als promo uitgebrachte lp The Warner Bros. Music Show uit 1979, met een sfeervolle liveregistratie uit Amerika. Was daar geen plekje voor?

