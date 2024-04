Dool – The Shape Of Fluidity (recensie)

Raven van Dorst zingt met een meer vanzelfsprekende autoriteit op het nieuwe album van Dool

Persoonlijke groei en transformatie, de behoefte aan flexibiliteit in het door turbulentie en onzekerheid gekenmerkte moderne bestaan, de psychologische ontplooiing die je in staat moet stellen om je eigen identiteit te vormen en bewaken – nee, op het derde album van het Rotterdamse Dool gaat het niet over trivialiteiten. Maar zelfs al zouden de geventileerde sentimenten niet meer dan aan de oppervlakte van die pittige thema’s hebben gekrabd, dan nog was The Shape Of Fluidity een verbetering ten opzichte van de twee voorgangers geweest.

Het geluid is opener en rijker aan kleur en dimensie, Raven (voorheen: Ryanne) van Dorst zingt met een meer vanzelfsprekende autoriteit, terwijl gitaristen Nick Polak en Omar Iskandr inmiddels een dusdanig symbiotische eenheid vormen dat je soms niet eens meer kan horen wie wat speelt en dat ook helemaal niets uitmaakt. Met de Amerikaanse veteraan Ted Jensen (Eagles, Billy Joel, Megadeth) verantwoordelijk voor de mastering is er een album uitgerold dat klinkt als een resonerende noodklok.

