DOOL – Summerland

Here Now, There Then van deze Nederlandse formatie rond Ryanne van Dorst verscheen inmiddels alweer drie jaar geleden. Na dat debuut volgde een periode van groeien, experimenteren en vooral veel shows spelen: zweterige clubs in binnen- en buitenland, maar ook shows op gerenommeerde metalfestivals als Fortarock, Graspop en Wacken. Op tweede album Summerland klinkt deze ervaring in alles door. DOOL klinkt doelgericht en zelfverzekerd, met o.a. het overdonderend radiovriendelijke Wolf Moon, stevige rocknummers als Be Your Sins en de indrukwekkende afsluiter Dust & Shadow. Gelaagde gitaarpartijen, hypnotiserende ritmes en – mede dankzij de heldere productie – goed te onderscheiden psychedelische en Oosterse details dragen bij aan de sfeer. DOOL schuwt ook popsensibiliteiten niet, maar Van Dorst laat je met haar androgyne stem de ernst geen moment uit het oog verliezen. Summerland is een unieke rockplaat met doom- en stonerinvloeden en een duister thema, maar ligt tegelijkertijd ook comfortabel in het gehoor. Knap!