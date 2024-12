Dool in Muziekgieterij (fotoverslag)

Progressieve rock, gothrock, doom metal of zelfs ‘dark rock’: aan dat soort labeltjes hecht Dool niet zoveel waarde, zo vertelde de band eerder dit jaar in Lust For Life 140. “Erváár het, zou ik zeggen!”, aldus gitarist Nick Polak. Dat deden duizenden rockliefhebbers de afgelopen jaren al op grote festivals als Graspop, Wacken Open Air, Hellfest en Pinkpop. Afgelopen donderdagavond stond de Rotterdamse formatie rond Raven van Dorst in de Muziekgieterij in Maastricht, als onderdeel van de tour ter promotie van het nieuwste – en volgens onze recensent ook beste – album The Shape Of Fluidity. Support was er van Habitants, de Nederlandse band met o.a. The Gathering-gitarist René Rutten. Bekijk hierboven de foto’s!

Dool in Muziekgieterij, Maastricht

Gezien op donderdag 12 december 2024

Foto’s door Tiffany Peters