Editors – EBM (recensie)

EBM bewijst dat Editors nog wel degelijk goede platen in zich heeft

Tot nu toe waren Editors-platen vaak een reactie op de voorganger. Van de postpunk op debuut The Back Room (2005) via de U2-achtige stadionrock van An End Has A Start (2007) naar de donkere darkwave van In This Light And On This Evening (2009): de band leek zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Die nogal afwisselende lijn trokken de heren door tot Violence (2018), waarop flink geëxperimenteerd werd met elektronische geluiden. Voor dat album werd de band bijgestaan door Benjamin John Power, de helft van drone-duo Fuck Buttons en solo actief als electro-industrialproject Blanck Mass.

Die samenwerking beviel blijkbaar nogal, want sinds dit jaar is Power officieel lid van Editors. En ik kan je zeggen: dat hoor je wel op het zevende album van de groep uit Birmingham. Waar de industrial-invloeden nog voorzichtig snuffelden aan een paar songs op Violence, wordt die opgefokte, elektronische sound op EBM (dat zowel staat voor Editors Blanck Mass als Electronic Body Music) compleet omarmd. Je zou EBM dan ook kunnen beschrijven als een verder uitgewerkte versie van Violence met beter songmateriaal.

Tom Smith in topvorm

Opener en eerste single Heart Attack, Picturesque en Strawberry Lemonade zijn bijvoorbeeld waanzinnige, hyperactieve beukers waarin naast de genoemde industrialsound ook invloeden van eighties-EBM-grootheden als Die Krupps, D.A.F. en Skinny Puppy te ontwaren zijn, terwijl Silence een relatief rustpunt is in die zee van geluiden – het enige, trouwens. En alles klinkt nog steeds als Editors, maar dat krijg je met een herkenbare stem als die van frontman Tom Smith, die hier in absolute topvorm is (check die falset in Kiss!).

Heel eerlijk: ik vind het – na de initiële schok – echt een fijne plaat en ik waardeer bovenal de drang om jezelf te blijven vernieuwen (al is het dan met ‘oude’ sounds), maar ik kan me voorstellen dat de laatste groep morrende Editors-fans die vinden dat ‘hun bandje’ gewoon gitaarsongs moet maken nu definitief afhaakt. Their loss, want met EBM bewijzen Smith en co. nog wel degelijk goede platen in zich te hebben.

