Paaspop 2024 (fotoverslag)

De organisatie van Paaspop deed afgelopen weekend weer hard z’n best om de belofte ‘the greatest show on earth’ waar te maken. De podia in Schijndel worden ieder jaar weer mooier en grootser. De aankleding van het festival is tot in de puntjes geregeld, en de verlichting op het terrein zorgt ervoor dat er vooral in de avonduren een sfeer ontstaat alsof je door een muzikaal Las Vegas dwaalt.

Het festival heeft een enorme diversiteit aan muzikale genres te bieden, waardoor er voor ieder wat wils is. Je kunt er nieuwe acts ontdekken, maar ook de gevestigde grote namen staan op de podia. En mocht je even genoeg hebben van muziek, dan kun je de theaterweide bezoeken om je te laten onderdompelen in de meest bizarre acts. Je maakt wat kilometers op een dag als je alle podia wil bezoeken, dus de innerlijke mens wil ook wat. Je kunt dan terecht op een heus foodtruckfestival met een enorme verscheidenheid aan lekkers. Paaspop 2024 gaat wederom de boeken in als een succesvolle editie met optredens van acts als Editors, Anouk, Di-Rect, Amenra, Chef’Special, Personal Trainer, The Reytons, Heideroosjes, Anneke van Giersbergen en Tiësto.

Paaspop 2024

Gezien op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart

Foto’s en tekst door Robin Looy