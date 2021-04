Recensie Gary Moore – How Blue Can You Get

Tien jaar geleden overleed de Noord-Ierse gitarist Gary Moore – dat is dan ook de aanleiding voor deze nieuwe postume release. How Blue Can You Get biedt een verzameling nooit eerder verschenen songs uit de tweede helft van de loopbaan van de muzikant, toen zijn leven vooral in het teken stond van de blues.

Net zoals de reguliere albums uit die periode bevat deze compilatie een mix van eigen werk en covers. Wat die laatste categorie betreft, moet I’m Tore Down van Freddie King absoluut genoemd worden. Het is indrukwekkend hoe Moore zijn gitaar te lijf gaat. Essentieel voor wie van zijn messcherpe solo’s houdt. Aan de andere kant van het muzikale spectrum bevindt zich de ballad In My Dreams, die wat sfeer betreft veel wegheeft van zijn hit Still Got The Blues. Ook hier huilt de gitaar weer tranen met tuiten.

In de vorm van Love Can Make A Fool Of You bevat het album ook nog een alternatieve versie van een van zijn eigen songs. Het origineel is een van de bonustracks op album het Corridors Of Power uit 1982 en klinkt als een product uit de verkeerde helft van de jaren tachtig: steriel en blikkerig. Het trage, ingetogen alternatief is veel beter. Een aanwinst. Voor zover dat nodig is, herinnert How Blue Can You Get ons er vooral aan hoe goed Gary Moore was.