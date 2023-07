Greta Van Fleet – Starcatcher (recensie)

Op Starcatcher wordt de eigen stijl van Greta Van Fleet nog verder uitgediept

You love it or you hate it. Deze gevleugelde uitspraak is zeker van toepassing op de muziek van Greta Van Fleet. O.a. vanwege de veel met Robert Plant vergeleken stem van Josh Kiszka is de link met Led Zeppelin onvermijdbaar, maar met het tweede album The Battle At Garden’s Gate (2021) kreeg de band al meer een eigen stijl – en die wordt nog verder uitgediept met Starcatcher. Dit derde album van de nog altijd jonge band uit Michigan is met producer Dave Cobb opgenomen in de RCA Studio in Nashville.

Openingstrack Fate Of The Faithful ligt in de lijn van de vorige plaat, dus het ‘love it’-gedeelte van de muziekliefhebbers zal het subtiele toetsenwerk van Sam Kiszka en de lekker rommelige gitaarsolo van Jake Kiszka zeker bekoren. Minder voor de hand liggend klinkt The Indigo Streak, waarin gitaarspel à la Focus en achtergrondvocalen à la Ghost zijn verwerkt, wat een bijzonder fraai eindresultaat oplevert. Ook de uitgebrachte singles zijn van grote klasse: Meeting The Master is een perfect opgebouwde rocksong en Sacred The Thread is een heerlijk melodieus nummer van een band die zich blijft ontwikkelen. Het is daarom volkomen terecht dat Greta Van Fleet met Starcatcher het maximale aantal sterren krijgt.

