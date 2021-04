Recensie Greta Van Fleet – The Battle At Garden’s Gate

Het goede nieuws is dat je bij het tweede album van Greta Van Fleet niet meer het idee hebt dat je continu naar een op het verkeerde toerental afgedraaide verzameling Led Zeppelin-outtakes zit te luisteren. In vergelijking met het debuut Anthem Of The Peaceful Army (2018) is het gebodene op The Battle At Garden’s Gate stilistisch veelkleuriger, spannender van opbouw en vooral in thematisch opzicht getuigend van een bredere blik.

Dat heeft het rond de gebroeders Kiszka geformeerde kwartet uit Michigan er overigens niet van weerhouden om weer regelmatig prettig over the top te gaan. En ja, het mooiste nummer is toch The Weight Of Dreams, dat Jake weer even de ruimte geeft om de Jimmy Page in zichzelf los te laten. (En hoe!) Probleem is dat zanger Josh Kiszka het vrijwel zonder uitzondering in de hogere regionen van zijn stembereik zoekt. Gaat hij hier bij een volgende gelegenheid ook weer overheen, dan moet gevreesd worden dat alleen honden hem nog zullen kunnen horen.