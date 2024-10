Jerry Cantrell – I Want Blood (recensie)

Het nieuwe solowerk van Jerry Cantrell doet niet onder voor de Alice In Chains-albums van na de comeback

Het is opvallend hoe stijlvast Alice In Chains in de loop van de jaren bleef, zelfs nadat zanger William DuVall de overleden Layne Staley vervangen had. Het was vooral te danken aan het grote stempel dat gitarist en co-vocalist Jerry Cantrell telkens weer op de albums van zijn band wist te drukken: de gelaagde gitaarpartijen en de gedubbelde zangpartijen die de sound regelmatig een psychedelisch randje gaven. Het is een karakteristiek geluid dat ook op zijn soloplaten te horen is – I Want Blood is inmiddels zijn vierde. Hij maakte ’m met beroemde collega’s als Robert Trujillo van Metallica en Duff McKagan van Guns N’ Roses op bas en Mike Bordin van Faith No More op drums.

I Want Blood is met negen songs een compact album. Zouden meer artiesten moeten doen, want elk nummer is raak. Throw Me A Line is pure wanhoop verpakt in emotionele zangpartijen en kolkend gitaarwerk. Geweldig. Het ingetogen, melancholieke Let It Lie vormt een mooi contrast met het felle, snelle titelnummer. Binnen het herkenbare kader biedt Cantrell veel: persoonlijke teksten, ijzersterke songs en als altijd fenomenaal gitaarwerk. I Want Blood doet niet onder voor de Alice In Chains-albums van na de comeback. En dat is een aanbeveling.

