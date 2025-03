Jethro Tull – Curious Ruminant (recensie)

Curious Ruminant is een puur en degelijk album van Jethro Tull

Het is bewonderenswaardig hoe Ian Anderson het geluid van zijn band Jethro Tull in leven houdt, terwijl hij het moet doen met een regelmatig van samenstelling wisselende groep. Veel elementen zijn dan ook onverslijtbaar. Zijn fluitspel is nog altijd prachtig – dartel en vederlicht. Zoals ook de combinatie van pastorale folk en stevige progressieve rock weinig van z’n oorspronkelijke charme verloren heeft. Puppet And The Puppet Master en Savannah Of Paddington Green zijn sterke voorbeelden van die twee facetten. Het titelnummer is een mooie ballad. De teksten zijn afwisselend scherp en poëtisch, afhankelijk van de toon van het nummer.

Over de nogal opdringerige rol van de accordeon ben ik wat minder enthousiast, maar dat zal een kwestie van smaak zijn. Zoals Drink From The Same Well met bijna zeventien minuten wel erg lang doorsuddert. Net als op de voorgaande albums is de zang het heikele punt. Anderson klinkt nog het best als hij zich door een song als Interim Sleep heen praat, maar voor echte zangpartijen mist hij de kracht, het bereik en de flexibiliteit. Het is wat het is. Wie zich daaroverheen kan zetten, heeft aan Curious Ruminant een puur en degelijk Jethro Tull-album.

