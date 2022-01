Recensie Jethro Tull – The Zealot Gene

Een Jethro Tull-album van een kwaliteit die we niet meer verwacht hadden

Religie is van meet af aan een favoriet thema van Ian Anderson geweest. Neem alleen al My God van Aqualung. Op The Zealot Gene, het eerste Tull-werkstuk in 23 jaar met louter nieuw materiaal, vertaalt hij in twaalf nummers op geheel eigen wijze zijn visie op bijbelse vertellingen naar het tumultueuze heden. De teksten zijn vlijmscherp als vanouds (over Trump de Twitteraar: ‘Bee buzzing in your bonnet/And a wasp right up the bum/A V8 under hood/A cocked hammer under thumb’) en ze worden met die gepatenteerde mix van venijn en ironie geserveerd.

De inmiddels 74-jarige Anderson doet het als vocalist rustig aan en navigeert binnen comfortabele toonhoogtes, zodat hij zich niet hoeft te forceren. In combinatie met muziek die sinds Songs From The Wood buiten de kerstplaat niet meer zo’n consistent folky karakter heeft gehad, levert dat een Tull-album op van een kwaliteit die we toch niet meer verwacht hadden.

