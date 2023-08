John Coffey – FOUR (recensie)

Zes jaar na het afscheid in Paradiso is John Coffey terug – en hoe!

Een Edison voor Beste Rock Album voor The Great News (2015), uitverkochte shows in alle middelgrote clubs van ons land en optredens op elk Nederlands festival denkbaar – om het over dat fameuze Pinkpopbiertje nog niet eens te hebben. Het ging John Coffey voor de wind toen daar plots het grote nieuws kwam: het vijftal zou er in september 2016 de brui aan geven. Jaar in jaar uit honderden shows geven was de Utrechtse band te veel geworden en de leden gingen elk hun eigen weg: in de nieuwe bands Tusky en Beachdog, als podcastmaker of gewoon, weg van het muziekleven.

Zes jaar na het afscheid in Paradiso is John Coffey echter terug – in originele bezetting – en hoe. Vierde album FOUR is qua richting de logische opvolger op het voorlaatste wapenfeit, ep A House For Thee uit 2016. Tien agressieve, rauwe punkrocksongs met smerige vocalen en scheurende gitaren die erom vragen de volumeknop naar ‘uit de speakers beuken’ te draaien, maar her en der met net genoeg meezingniveau om ook het livepubliek weer om de vinger te winden. John Coffey is terug alsof ‘ie nooit is weggeweest.

