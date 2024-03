Judas Priest – Invincible Shield (recensie)

Rob Halford bewijst op het nieuwe Judas Priest-album dat hij nog altijd verschrikkelijk goed bij stem is

Het jaar 2024 begint met nieuw werk van twee veteranen van de Britse metal: Judas Priest en Saxon. De bands hebben een lange loopbaan vol pieken en dalen achter de rug, maar staan er nog altijd. Judas Priest waagde zich in 2008 nog aan een experiment met het conceptalbum Nostradamus. De lauwe reactie daarop noopte de band met de platen daarna terug te grijpen op de beproefde formule van Painkiller uit 1990, het eerste werkstuk waar drummer Scott Travis op te horen was. De diehard fans haalden opgelucht adem en ze kunnen dat ook weer doen met Invincible Shield.

Het tempo ligt hoog, met Travis nog altijd achter de trommels. De gitaarsolo’s schieten links en rechts voorbij. De door de ziekte van Parkinson getroffen gitarist Glenn Tipton schreef wel mee aan de songs, maar op hoeveel daarvan hij daadwerkelijk meespeelde, is onduidelijk. Andy Sneap, zijn vervanger tijdens de concerten, tekende ook ditmaal voor de prima productie. Wat verder opvalt, is hoe verschrikkelijk goed de 72-jarige Rob Halford nog altijd bij stem is. Er is werkelijk niets aan te merken op het geïnspireerde werkstuk dat Judas Priest in de herfst van zijn carrière aflevert. Het doet uitkijken naar de tournee, waarbij het affiche gedeeld wordt met Saxon en Uriah Heep – twee andere groepen die gelukkig niet van ophouden weten.

