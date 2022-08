Kasabian – The Alchemist’s Euphoria (recensie)

Kasabian stelt wederom teleur

Toen in juli 2020 het nieuws naar buiten kwam dat de vooral in het thuisland gruwelijk populaire Britse rockband Kasabian zanger/frontman Tom Meighan wegens losse handjes jegens zijn verloofde zonder pardon de band uit had gebonjourd, was dat wel even schrikken voor de fans. Inmiddels zijn de stofwolken opgetrokken en op The Alchemist’s Euphoria blijkt dat tweede frontman Sergio Pizzorno voortaan alle lead vocals voor zijn rekening neemt (hij deed dat eerder al af en toe). Maar heel eerlijk? Zo veel maakt dat niet eens uit.

Pizzorno zingt weliswaar net wat zeikeriger en minder krachtig dan zijn ex-collega, maar muzikaal is The Alchemist’s Euphoria minstens even afwisselend en vooral wisselvallig als de laatste platen met Meighan. De godvergeten vreselijke autotune-zang in onder meer Scriptvre en single Alygatyr verlaagt de waardering met een halve ster en songs als de lompe Prodigy-light-track Rocket Fuel en de ronduit stompzinnige housestamper Star Gazr doen vermoeden dat Kasabian volledig van het padje is gevallen – maar dat was eigenlijk al sinds het album 48:13 (2014) regelmatig het geval.

Daartegenover staan toch weer een paar pareltjes, zoals de werkelijk schofterig mooie spacerocker T.U.E. (The Ultraview Effect) en het meeslepende The Wall. Over de gehele linie stelt The Alchemist’s Euphoria echter wederom teleur en heeft het gedwongen vertrek van Meighan helaas niet tot sterkere muzikale prestaties geleid.

