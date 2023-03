Line-up Rock Werchter 2023 compleet (nieuws)

De line-up van Rock Werchter is compleet! Naast de eerder aangekondigde namen treden ook onder andere Inhaler, Weyes Blood, The Teskey Brothers en Kasabian op tijdens het Belgische festival, dat van donderdag 29 juni tot en met 2 juli 2023 plaatsvindt.



De organisatie van Rock Werchter voegde vandaag maar liefst 34 acts toe aan het programma, waarmee de line-up van het festival meteen compleet is. Onder die nieuwe namen bevinden zich onder andere de Ierse rockband Inhaler (met frontman Elijah Hewson, de zoon van U2’s Bono), singer-songwriter Weyes Blood, bluesrockformatie The Teskey Brothers, de Zweedse punkrockers van Viagra Boys, rhythm & bluesband Vintage Trouble en postpunkers The Murder Capital.

Eerder werden al de nodige indrukwekkende namen bevestigd voor Rock Werchter. Zo zijn o.a. Stromae en Iggy Pop te bewonderen op de eerste dag (29 juni), behoren Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher en The Black Keys tot de grote publiekstrekkers van dag twee, mag Muse op 1 juli headlinen en maken o.a. Arctic Monkeys en Queens Of The Stone Age hun opwachting op de laatste dag. De volledige line-up kun je hier vinden.

Vorig jaar kon Rock Werchter voor het eerst sinds 2019 weer plaatsvinden, met ditmaal Metallica, Pearl Jam en Red Hot Chili Peppers als headliners. Bekijk hier de foto’s!

Foto Inhaler op Pinkpop 2022: Mitchell Giebels

