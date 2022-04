Kurt Vile – (Watch My Moves) (recensie)

Kurt Vile brengt zijn liedjes laid-back en met een haast kinderlijke achteloosheid

Eigenlijk voelt ieder Kurt Vile-album als een masterclass geduld, maar (Watch My Moves) is een nieuw summum. De volledige 74 minuten lang weerstaat Kurt de verleiding om gas bij te geven of een uptempo riedeltje in te zetten. De 42-jarige gitarist – die in 2020 nog een hommage in ep-vorm bracht aan countryheld John Prine – kent nul aarzeling om precies te doen wat hij zelf wil. Dat is ook prima verklaarbaar: “Ik heb de energie van een nieuw label.”

Waar ik het geraaskal over hoe fijn iemand zijn werkgever vindt meestal met een groot gapen afdoe, is in dit geval duidelijk dat de artiest in kwestie écht alle ruimte kreeg. Verve Records stond Vile toe zich volledig terug te trekken in zijn comfort zone en dus nam hij (Watch My Moves) op in zijn nieuwe thuisstudio OKV Central in Philadelphia. We horen hem laid-back zijn liedjes brengen – waaronder de Springsteen-cover Wages Of Sin – en zoals altijd met een haast kinderlijke achteloosheid. Precies wat je wil van deze langharige alligatormaskerdragende dromer.

