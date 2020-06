Larkin Poe – Self Made Man

In een grijs verleden vormden Megan en Rebecca Lovell samen met zus Jessica de veelbelovende formatie The Lovell Sisters, maar nadat de laatste besloot haar eigen koers te varen, gingen Megan en Rebecca verder als Larkin Poe. Het is ongelooflijk hoe beide dames zich sindsdien hebben ontwikkeld. Hun eerste albums waren gevuld met pure folk en country, maar van die genres vind je op Self Made Man nauwelijks iets terug. De muziek stoelt veel eerder op stevige southern- en poprock. Rebecca en Megan zijn trouwens een paar haaibaaien, want ze bespelen bijna alle instrumenten op dit album zelf. Rebecca neemt alle gitaren, toetsen en klarinet voor haar rekening, terwijl Megan de lap steel en analoge synthesizers laat gieren en kreunen. Alleen Kevin McGowan en Tarka Layman mogen hier en daar wat bas- en drumlijntjes toevoegen, voor de rest komt al het geïnspireerde rockgeweld op deze plaat uit de kelen en vingers van beide zussen. Vakwerk. Alleen in het country-achtige slotnummer Easy Street hoor je nog even de countryroots van de zussen terug.