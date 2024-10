Leon Bridges – Leon (recensie)

Op Leon geeft Leon Bridges je het gevoel dat je samen met hem bladert door de fotoalbums van zijn tienerjaren

Voorganger Gold-Diggers Sound behaalde de derde plaats in mijn album top tien van 2021; Leon doet een gooi naar een troonovername. Leon Bridges, het Texaanse talent met zijn compassievolle charisma en fuweelzachte stemgeluid, verleidde ons met de zwoele r&b van z’n derde plaat rechtstreeks de slaapkamer in. Op onze vierde date is de muur van moed enigszins afgebrokkeld en laat Bridges je toe in z’n hart door je mee te nemen naar z’n ziel. Nog een beetje bleu pakt hij je hand in de zijne en monologiseert hij over zijn geboorteplaats Fort Worth, ofwel Panther City, waar hij voor het eerst proefde van de liefde.

Leon is een heel lief album, alsof je samen met Bridges bladert door de fotoalbums van z’n tienerjaren. Hij vertrouwt je z’n ziel toe en ik voel me vereerd. Het resulteert in een intieme en serieus indrukwekkende plaat waarvan geen enkel nummer lijkt op een vertolking van de vorige. That’s What I Love, Panther City en vooral Simplify (‘I wish I could go back sometimes/Simplify this life’) stuiten op de diepere laag van Leon: is de zanger wel zo blij met de spotlights?

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Leon Bridges? In de volgende editie van Lust For Life (LFL145) vind je een uitgebreid interview met hem!