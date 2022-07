Rock Werchter 2022 (fotoverslag)

Deze editie van Rock Werchter was weer ouderwets prachtig! De propvolle line-up garandeerde vier dagen vol geweldige shows. Van de headliners Metallica, Pearl Jam en Red Hot Chili Peppers, oude bekenden Beck en Pixies tot jonger bloed zoals Phoebe Bridgers, Kacey Musgraves en Fontaines DC. Onze fotograaf heeft vier dagen over de festivalweide rondgerend om voor Lust For Life de mooiste foto’s te maken!

Rock Werchter

Gezien op 30 juni t/m 3 juli 2022

Foto’s door Robin Looy (Bandphotographer)