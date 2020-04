Lucinda Williams – Good Souls Better Angels

De release van dit album blijkt bijna griezelig goed getimed. Hoewel Lucinda Williams de nummers op Good Souls Better Angels al schreef voordat de coronacrisis zich genadeloos verspreidde over de wereld, zijn meerdere daarvan juist nu relevant. In Bad News Blues zingt de begenadigde songwriter over het slechte nieuws waarmee we dagelijks – en momenteel al helemaal – overspoeld worden. Big Black Train gaat over vechten tegen depressie en had ook zomaar uit de pen van Bruce Springsteen kunnen komen. Met het bijtende Man Without A Soul richt ze zich overduidelijk tot de president van de Verenigde Staten, zonder zijn naam te noemen: ‘You hide behind your wall of lies, but it’s coming down’. Sinds haar meesterwerk Car Wheels On A Gravel Road, waarmee ze in 1998 definitief doorbrak, en zeker in het afgelopen decennium werd Williams’ stem steeds ruwer, haar teksten grimmiger en de muzikale omlijsting soberder. Dat geldt meer dan ooit voor Good Souls Better Angels, een indringend album waarop ze verder ook onderwerpen als huiselijk geweld (Wakin’ Up) en de negatieve kanten van social media (Shadows & Doubts) aanhaalt. Toch gloort er ook hoop aan de horizon. ‘Don’t give up/You have a reason to carry on’, zingt ze in de schitterende ballad When The Way Gets Dark, die het verdient om uit te groeien tot een troostend anthem voor deze zware tijden.