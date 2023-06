Lucinda Williams – Stories From A Rock N Roll Heart (recensie)

Lucinda Williams levert met Stories From A Rock N Roll Heart haar beste album in twintig jaar af

Dat het rock & roll-hart van Lucinda Williams veel bijzondere verhalen herbergt, bleek eerder dit jaar wel uit haar zeer lezenswaardige autobiografie Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You. En dat terwijl ze nog niet eens een letter wijdde aan de beroerte die eind 2020 zomaar het einde van haar carrière had kunnen betekenen. De singer-songwriter moest opnieuw leren lopen en kon geen gitaar meer spelen – des te prijzenswaardiger dat ze met dit nieuwe album haar sterkste sinds World Without Tears (2003) aflevert.

Als geheel is Stories From A Rock N Roll Heart minder zwaarmoedig dan de ietwat eenvormige voorganger Good Souls Better Angels (2020), al vind je ook hier de vertrouwde, in eenzaamheid gedrenkte ballads. Zoals Jukebox, waarin Angel Olsen meezingt, of het schitterende Where The Song Will Find Me, waarin de intense gitaarpartijen evenveel bezieling overbrengen als Williams’ stem.

Elders vind je ook een aantal van haar meest pakkende rocksongs: de Tom Petty-ode Stolen Moments, het broeierige This Is Not My Town en de nostalgische opener Let’s Get The Band Back Together, die zo door Warren Zevon gezongen had kunnen worden. En hoe leuk is het dat ze in het laatstgenoemde lied zingt over hoe ze ooit de platen van ‘Dylan and The Boss’ stukdraaide, om vervolgens Bruce Springsteen himself te laten opdraven voor New York Comeback?

