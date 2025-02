Manic Street Preachers – Critical Thinking (recensie)

Critical Thinking bewijst dat Manic Street Preachers er veertig jaar na de oprichting nog toe doet

Ik denk dat zanger/gitarist James Dean Bradfield, bassist/zanger Nicky Wire, drummer Sean Moore en gitarist/tekstschrijver Richey Edwards me een ferme stomp op de neus hadden gegeven als ik ze dit begin jaren negentig had gezegd. Maar het is toch echt waar: anno 2025 is Manic Street Preachers vooral een betrouwbare, solide rockband waarbij je weliswaar niet exact weet wat de mannen je voor zullen schotelen op een nieuwe studioplaat, maar dat het simpelweg goed is, staat van tevoren vast. Op een slecht album is de band uit Wales sowieso nooit te betrappen geweest, wat op zich al een prestatie is met een oeuvre van vijftien studiolangspelers. En met Critical Thinking – een toepasselijke titel in deze turbulente tijden – bewijzen de heren dat ze nog altijd genoeg te melden hebben, zowel tekstueel als muzikaal.

Uitgebalanceerd en gecontroleerd

Neem bijvoorbeeld het lekker staccato gezongen en gespeelde titelnummer (dat op een vreemde manier doet denken aan de INXS-hit Need You Tonight) met zijn venijnige mantra ‘What happened to your critical thinking?’, maar ook het licht melancholische, door Wire gezongen Hiding In Plain Sight is een nieuwe voltreffer in het uitpuilende Manics-arsenaal. Het zijn de hoogtepunten op een plaat die je verder kunt omschrijven als uitgebalanceerd en gecontroleerd; woorden die door de obsessief naar vernieuwing zoekende muziekliefhebber wellicht worden verafschuwd, maar soms is met vertrouwde kwaliteit helemaal niks mis. Zelfs niet van een band waarvan de eerste drie albums Generation Terrorists (1992), Gold Against The Soul (1993) en The Holy Bible (1994) heten. Maar die eerste incarnatie van Manic Street Preachers stierf sec gezien op 1 februari 1995, toen Edwards spoorloos van de aardbodem verdween.

Zonder de gevallen poëet (hij werd overigens pas in 2008 officieel doodverklaard) ontwikkelden de Manics zich tot een stabiele, beregoede rockband die er ook bijna veertig jaar na de oprichting nog toe doet. Daarvan is het begeesterd klinkende Critical Thinking het imponerende bewijsstuk.

