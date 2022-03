Marillion – An Hour Before It’s Dark (recensie)

Marillion houdt het ‘less is more’-principe aan op An Hour Before It’s Dark

Het is lang geleden dat Marillion twee ijzersterke albums achter elkaar uitbracht; denk aan het geweldige Marbles (2004) dat werd opgevolgd door het ronduit slappe Somewhere Else (2007). Na het meesterwerk Fuck Everyone And Run (F E A R) uit 2016 was het dan ook even nagelbijten voor de nieuwe worp. En ik kan u zeggen: het is ze gelukt.

Hoewel An Hour Before It’s Dark iets minder ‘boos’ klinkt dan zijn voorganger wil dat zeker niet zeggen dat het album geen pit heeft. Integendeel: de eerste helft van de plaat is zelfs verrassend uptempo te noemen en de gelaagde opbouw die een goed Marillion-album kenmerkt, is op elk nummer aanwezig. Ook bijzonder fijn is de toevoeging van het Engelse koor Choir Noir, dat vooral het toch al meeslepende The Crow And The Nightingale een extra laag geeft. Dat Marillion ook opnieuw het ‘less is more’-principe aanhoudt en zich beperkt tot zes (hoofd)nummers, zorgt er bovendien voor dat er geen zwakke broeder aanwezig is.

