Michael Kiwanuka – Small Changes (recensie)

Het nieuwe album van Michael Kiwanuka is een intieme en zelfverzekerde selectie muzikale overpeinzingen

Wat krijg je als je een muzikale ster als Michael Kiwanuka in een studio zet met vier van de meest invloedrijke producers en artiesten van onze tijd – Danger Mouse (The Black Keys, Broken Bells, Gnarls Barkley, U2), Inflo (Sault, Cleo Sol, The Kooks), Pino Palladino en de legendárische Jimmy Jam? Antwoord: Small Changes, een intieme en zelfverzekerde selectie muzikale overpeinzingen met hitpotentie.

Kiwanuka, de zanger die zelfs Barack Obama en Elton John liet dansen op z’n grootste hit Cold Little Heart, maakt alweer zijn vierde voltreffer onder het toeziend oog van enkele grootheden in de muziekindustrie. Small Changes klinkt daardoor alsof Kiwanuka z’n ‘imposter syndrome’ aan het knuffelen is en gaat grootse statements deze keer uit de weg. Geen Black Man In A White World (Love & Hate, 2016) dus, maar subtiele observaties ondersteund door melancholieke tonen die door je geest sijpelen als warme whiskey.

