Pet Shop Boys – Hotspot

Er zijn weinig synthpopbands die hun hoogtijdagen éigenlijk in de jaren tachtig beleefden en nu nog zo levendig zijn als Pet Shop Boys. Ze zijn altijd productief gebleven en hebben her en der nog een degelijke hit gescoord in het nieuwe millennium. De mannen zijn redelijk goed meegegaan met de tijd en hebben voor Hotspot zelfs een nummer opgenomen met hun hippe genregenoten Years & Years. Op dit nieuwe in Berlijn opgenomen album doen ze waar ze het beste in zijn: euforische pop van de bovenste plank maken. Helaas worden die hoogtepuntjes afgewisseld door ballads die aanvoelen als veel te veel van hetzelfde. Maar luister naar Will-O-The-Wisp of Dreamland en je snapt precies waarom de band nog steeds voor een van de leukste en meest energieke live-ervaringen zorgt.