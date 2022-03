Placebo – Never Let Me Go (recensie)

Negen jaar stilte blijkt Placebo goed te hebben gedaan

Het was lange tijd stil rond Placebo. De immense en uitputtende wereldtour die de band ondernam na het verzamelalbum A Place For Us To Dream (2016) bleek bijna het einde van de groep te hebben veroorzaakt. En, laten we eerlijk zijn, de twee studioalbums die daaraan voorafgingen, Battle For The Sun (2009) en Loud Like Love (2013), waren met afstand de twee minst geïnspireerde in het oeuvre. Toch wist zanger/gitarist Brian Molko bassist/gitarist Stefan Olsdal te enthousiasmeren voor een vervolg (een vaste drummer heeft het duo nadat Steve Forrest in 2015 vertrok niet meer).

Gelukkig blijkt negen jaar stilte Placebo goed te hebben gedaan. Never Let Me Go komt weliswaar nog niet in de buurt van de kwaliteit van de eerste vier albums, maar is desondanks een flinke stap vooruit. Molko’s teksten over de klimaatcrisis zijn her en der wat klunzig, maar wel interessant genoeg om een toegevoegde waarde aan deze boeiende plaat te zijn. Al moet je wel tegen een flinke dosis negativiteit kunnen: volgens de zanger zijn we al veel te laat om het tij te keren. Al denkt zijn bandmaat daar anders over, zoals je in het interview in Lust For Life 119 kunt lezen.

