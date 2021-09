Placebo brengt nieuwe single Beautiful James uit

Voor het eerst in vijf jaar heeft Placebo nieuwe muziek uitgebracht. De single Beautiful James is een voorproefje van het nog te verschijnen achtste studioalbum van de Britse band. Beluister ‘m hieronder!

Het is voor het eerst sinds Jesus’ Son, afkomstig van de compilatie A Place For Us To Dream (2016), dat Placebo een nieuwe single uitbrengt. En er is een reden waarom Beautiful James juist nu verschijnt: met dit nummer wil Placebo niet-heteronormatieve relaties normaliseren en vieren in een wereld die verdeelder dan ooit lijkt, zo melden de leden in een persbericht. Frontman Brian Molko: “Als deze single een middel wordt om bekrompen en kortzichtige geesten te irriteren, dan moet het maar zo zijn. Het belangrijkste voor mij blijft dat elke luisteraar er zijn eigen persoonlijke verhaal in ontdekt – ik wil niet degene zijn die zijn luisteraars vertelt wat ze moeten voelen.”

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Placebo in 2021 een nieuw album zou uitbrengen en eerder deze maand bevestigde Molko op Instagram dat de achtste studioplaat van zijn band helemaal voltooid en klaar voor release is. De vorige, Loud Like Love, verscheen maar liefst negen jaar geleden en bereikte in Nederland de top tien van de albumlijst. In de tussentijd bracht Placebo dus nog wel enkele losse tracks uit, waaronder Jesus’ Son en een cover van de Talk Talk-klassieker Life’s What You Make It.

Beluister de nieuwe Placebo-single Beautiful James hieronder!

Foto Placebo in Ziggo Dome 2016: Robin Looy