Porcupine Tree – Closure/Continuation.Live (recensie)

Indrukwekkende registratie van Porcupine Tree live in Amsterdam

Hoe goed Steven Wilsons soloalbums de afgelopen jaren ook waren, het verhaal van Porcupine Tree voelde onaf. Groot was dan ook de vreugde toen eind 2021 vanuit het niets het nieuwe album Closure/Continuation aangekondigd werd. Het verscheen een half jaar later en werd onthaald op overwegend positieve reacties van zowel de pers als het publiek. Dat gold ook voor de wereldtournee die daarop volgde, waarbij zanger/gitarist Wilson vergezeld werd door de kernleden Richard Barbieri (toetsen) en Gavin Harrison (drums), aangevuld met enkele ingehuurde muzikanten.

Ik was zelf aanwezig bij het opreden op 7 november 2022 in de Ziggo Dome en laat nu net dat concert voor de eeuwigheid vastgelegd zijn. Opvallend was het grote aandeel van Closure/Continuation in de setlist. Liefst zeven songs daarvan werden gespeeld, maar gezien de kwaliteit ervan gaf dat geen reden tot klagen. Daar kwam nog bij dat ook vaak stilgestaan werd bij alom geliefde albums als Fear Of A Blank Planet en In Absentia. De mooie visuals compenseerden de wat statische show van de band zelf. Wilson was tussen de nummers door wel weer de onderkoelde geestigheid zelve en het geluid in Amsterdam was ook nog eens fenomenaal, wat goed gevangen is op deze indrukwekkende registratie.

