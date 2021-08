Recensie David Crosby – For Free

De vijfde voortreffelijke soloplaat op rij van David Crosby

Bob Dylan bereikte onlangs de bewonderenswaardige leeftijd van tachtig jaar, maar zijn oude vriend David Crosby zit hem wat dat betreft op de hielen. Nog wonderbaarlijker is de artistieke kwaliteit van diens recente werk. Sinds hij in 2014 zijn solocarrière hervatte, bracht de zanger maar liefst vijf geprezen albums uit.

For Free ligt in het verlengde van zijn platen met de formatie CPR rond de millenniumwisseling: ietwat gepolijste, jazzy pop waarin ’s mans unieke songwritingstijl volledig intact blijft. Neem I Think I, in elk opzicht een kenmerkende compositie en mede dankzij de hemelse meerstemmige zang het meest pakkende nummer van het album. Michael McDonald leent zijn blue-eyed soulstem aan River Rise, singer-songwriter Sarah Jarosz dient als duetpartner in de aardige Joni Mitchell-cover For Free en Donald Fagen schreef mee aan Rodriguez For A Night. Het resultaat van dat laatste? Een typisch Steely Dan-nummer vol avontuurlijke akkoordenprogressies dat had uitgeblonken op elke plaat van die band.

Enkel het muzikaal weinig interessante Boxes trekt de kwaliteit enigszins naar beneden. Hierin lijkt Crosby met spijt te verwijzen naar het geruzie binnen CSN(Y): ‘Last time the kettle was boiling over/We made a mess of it/I made a mess’. Kan wezen, maar dat gekift resulteerde wel mooi in de vijfde voortreffelijke soloplaat op rij van deze bijna-tachtiger.

