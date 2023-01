David Crosby: de 10 mooiste songs uit zijn laatste jaren

Met het overlijden van David Crosby (1941-2023) verloor de muziekwereld een van zijn meest unieke zangers, songwriters en persoonlijkheden. Zijn werk als lid van The Byrds en Crosby, Stills, Nash (& Young) is natuurlijk legendarisch, net zoals zijn solodebuut If I Could Only Remember My Name (1971) inmiddels de status van klassieker verworven heeft. Ook bijzonder: in de laatste tien jaar van zijn leven beleefde Crosby een ware creatieve renaissance, met maar liefst vijf uitstekende soloalbums op rij. Zoals een van onze recensenten eens schreef: “Van iedereen uit CSNY blijkt het Crosby te zijn die tegenwoordig de meest interessante platen maakt.” Beluister hieronder tien van de mooiste songs uit die periode.

1. What’s Broken (Croz, 2014)

In 2014 blies David Crosby zijn solocarrière nieuw leven in met het succesvolle album Croz. Het memorabele What’s Broken werd geschreven door zijn zoon James Raymond, die zich eerder al bewees als een uitstekende songwriter bij de band CPR. Crosby was trots op het feit dat hij Mark Knopfler wist te strikken voor de gitaarpartijen, aangezien diens Sailing To Philadelphia (een duet met James Taylor) een van zijn favoriete songs aller tijden was.

2. The City (Lighthouse, 2016)

Voor het album Lighthouse werkte Crosby samen met onder anderen Michael League, de multi-instrumentalist die fusionliefhebbers wellicht kennen van de band Snarky Puppy. De songs waren deze keer meer akoestisch en kalm, terwijl het catchy refrein van The City een duidelijke Steely Dan-invloed verraadt.

3. What Makes It So? (Lighthouse, 2016)

Een typische David Crosby-tekst waarin de immer rebelse zanger verklaart niets te willen weten van mensen die hem vertellen wat hij moet doen: ‘I think for myself/Probably keep it that way’. What Makes It So? behoort ook in melodieus opzicht tot het fraaiste latere werk, maar was in elke fase van zijn carrière een uitblinker geweest.

4. She’s Got To Be Somewhere (Sky Trails, 2017)

Opnieuw een song met een sterke Steely Dan-invloed. David Crosby verklaarde in zijn laatste jaren regelmatig een groot fan te zijn van die band en noemde Aja (1977) eens een van zijn vijf favoriete albums aller tijden. Luisteraars die de zanger al een hele tijd niet meer gevolgd hadden, waren misschien verrast door deze jazzy opener van het album Sky Trails, maar stiekem klonk die invloed eerder ook al door in het werk van de band CPR (Crosby, Pevar, Raymond).

5. Sky Trails (Sky Trails, 2017)

Sky Trails is misschien wel het meest geslaagde album uit de laatste tien jaar van Crosby’s loopbaan. Naast het hierboven genoemde She’s Got To Be Somewhere en de prachtige Joni Mitchell-cover Amelia valt ook de titeltrack op, een avontuurlijk akoestisch lied waarin de samenzang met singer-songwriter Becca Stevens bijzonder goed uitpakt.

6. Glory (Here If You Listen, 2018)

Becca Stevens was ook weer present op het volgende album Here If You Listen, een volwaardige samenwerking tussen David Crosby en wat ook wel The Lighthouse Band werd genoemd (naast Stevens bestaande uit zangeres Michelle Willis en Michael League). De sound ligt dan ook in het verlengde van het album Lighthouse, maar dan aangevuld met de hemelse samenzang tussen Crosby en zijn drie veel jongere collega’s. Met songs als Glory bewees de toen al bijna tachtigjarige muzikant zich wederom een meester op het gebied van close harmony.

7. Vagrants Of Venice (Here If You Listen, 2018)

Net als de Crosby, Stills & Nash-klassieker Wooden Ships kwam ook dit ongewone nummer voort uit een sciencefiction-achtig visioen dat Crosby had. Hij zag Venetië in de verre toekomst: grotendeels onder water, met alleen de daken van de gebouwen nog boven de oppervlakte. Het leverde inspiratie voor een meeslepend lied waarin de samenzang wederom sensationeel is.

8. Rodriguez For A Night (For Free, 2021)

Eerder hadden we het al over de invloed van Steely Dan op het latere werk van David Crosby. Voor zijn zwanenzang For Free kwam een grote wens van hem in vervulling: Donald Fagen was bereid met hem te werken aan een nummer op de plaat. Het resultaat was het door beiden geschreven Rodriguez For A Night, een verhalend en jazzy lied waarin de talenten van Crosby en Fagen zo goed matchen dat je wenst dat de mannen nog eens een heel album samen hadden kunnen maken.

9. I Think I (For Free, 2021)

Dit is zo’n post-CSN-song waarin de stem van Graham Nash perfect had geklonken in combinatie met die van Crosby. De meerstemmige zang in I Think I mag er desondanks ook in deze opname zeker wezen. De ongewone structuur van het nummer kon alleen uit de koker van Crosby komen.

10. I Won’t Stay For Long (For Free, 2021)

‘I’m facing a squall line of a thousand-year storm/I don’t know if I’m dying or about to be born/But I’d like to be with you today’. Deze afsluiter van For Free is aangrijpend, vooral als je bedenkt dat dit het laatste studioalbum is dat Crosby tijdens zijn leven zag verschijnen. Op Twitter schreef hij meermaals erg trots te zijn op dit lied, dat overigens geschreven werd door zijn zoon James Raymond. De zang is buitengewoon krachtig – zeker voor een muzikant die toen de tachtig naderde – en gevoelig. Opmerkelijk is ook dat je niemand minder dan Brian Wilson ‘one, two, three’ hoort zeggen in de opening van het nummer.

In de maanden na de release van For Free werkte Crosby aan nog meer materiaal, maar mochten die songs nooit het daglicht zien: I Won’t Stay For Long is een indrukwekkende afsluiting van een uniek oeuvre, dat van begin tot eind het ontdekken waard is.

Foto David Crosby live in 2018: Ans van Heck