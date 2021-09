Recensie Iron Maiden – Senjutsu

Iron Maiden levert met Senjutsu een geïnspireerd, degelijk album af

Het is inmiddels een vertrouwd ritueel geworden: bij de aankondiging van een nieuw album bezweert Iron Maiden ons in interviews dat er ‘allerlei nieuwe elementen aan het geluid toegevoegd zijn’. En dan blijkt de band altijd weer gewoon een Iron Maiden-album gemaakt te hebben. Het opmerkelijke daarbij is dat niemand daarmee zit.

Okay, de Japanse albumtitel is een kleine verrassing, het echoënde intro van Lost In A Lost World valt op en in Darkest Hour zitten wat folk-achtige thema’s verwerkt. Verder draait het weer om de overbekende Maiden-ingrediënten: het drukke geroffel van drummer Nicko McBrain, het geratel van Steve Harris’ bassnaren en de stortvloed aan gitaarriffs. En natuurlijk de uithalen van de menselijke sirene die Bruce Dickinson heet. Alles is zonder opsmuk opgenomen met Kevin Shirley, waar Iron Maiden ook alweer twintig jaar mee werkt.

Net als op voorgaande albums wordt veel ruimte in beslag genomen door progressieve epossen die uit de koker van bassist en bandleider Steve Harris tuimelden. Uitzondering is het compacte Days Of Future Past, dat meteen herinnert aan het vroege werk van de band en absoluut naar meer smaakt. Los daarvan is Senjutsu vooral een geïnspireerd, degelijk album vol prima songs. In het geval van Iron Maiden wil je niet anders.

