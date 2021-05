Recensie John Hiatt & The Jerry Douglas Band – Leftover Feelings

Hiatt en Douglas zijn een ideale match op Leftover Feelings

Een samenwerking tussen John Hiatt en dobrovirtuoos Jerry Douglas, daar heb ik lang naar uitgekeken. De gruizige stem van Hiatt zou prachtig kleuren bij het sprankelende dobrospel van Douglas, dacht ik. En inderdaad, Leftover Feelings maakt die verwachting helemaal waar. Het tweetal leeft zich echter niet uit op bluegrassklassiekers, zoals ik gezien de achtergrond van Douglas in eerste instantie had verwacht. Nee, het is nog mooier. De liedjes zijn voor het merendeel countryachtige ballads, geschreven door Hiatt. Een beetje in de stijl van zijn Eclipse Sessions uit 2018.

De melancholie druipt er bij vlagen vanaf. Douglas speelt daarbij met zijn dobro de sterren van de hemel. Hij is zonder twijfel in zijn vakgebied de beste van de wereld, maar heeft helaas te weinig visie om in zijn eentje heel groot te worden. Douglas is op zijn best als hij een door hem bewonderde collega kan ondersteunen en wat dat betreft is hier dus sprake van een ideale match.

