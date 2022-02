Recensie Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators – 4

Slash en Myles Kennedy doen op album nummer 4 verlangen naar een ouderwets optreden in een volgepakte zaal

Rockalbums willen nogal eens met een stevig slotakkoord eindigen. Slash en zijn kompanen breken met die wetmatigheid door juist het ingetogen Fall Back To Earth voor het laatst te bewaren. Het nummer is het wachten waard, want het bevat een mooie, smaakvolle solo die nog even duidelijk maakt waar Slash zijn status als gitaarheld ook alweer aan te danken heeft.

Het vierde album bevat verder de klassieke hardrock waar het gezelschap al jaren naam mee maakt: veel Velvet Revolver, wat sporen Guns N’ Roses, terwijl er ook iets doorklinkt van Alter Bridge, de andere band van zanger Myles Kennedy. Toch is er ook iets anders. De band toog naar de legendarische RCA Studio A in Nashville om daar de plaat vrijwel live op te nemen. Dat is te horen. Geen gestapelde gitaarpartijen, maar een lekker open geluid met hier en daar een kraakje of een ander bijgeluidje. Het resultaat is een heel spontaan en energiek klinkend album.

De groep is stilistisch te honkvast om verrassend uit de hoek te komen, maar dat wordt verder ruimschoots goedgemaakt door de tijdloze kwaliteit van rockers als Call Off The Dogs of Actions Speak Louder Than Words. Typisch een plaat die doet verlangen naar een ouderwets optreden in een volgepakte zaal.

