Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators in Ziggo Dome (fotoverslag)

Slash brengt volgende maand zijn nieuwe soloalbum Orgy Of The Damned uit, een heuse bluesplaat waarop hij wordt bijgestaan door een aantal bekende vrienden: van Aerosmiths Steven Tyler en AC/DC’s Brian Johnson tot Gary Clark Jr. en Beth Hart. Gisteravond speelde de iconische gitarist echter weer ‘gewoon’ de pure, opwindende hardrock die we van hem gewend zijn, bijgestaan door Alter Bridge-zanger Myles Kennedy en The Conspirators. Met die formatie nam Slash immers al bijna evenveel platen op als met de band waar de meeste mensen hem van kennen: Guns N’ Roses. Bekijk hierboven de foto’s die onze fotograaf Ans van Heck maakte tijdens de show in de Ziggo Dome!

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op dinsdag 9 april 2024

Foto’s door Ans van Heck